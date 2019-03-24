Армия обороны Израиля нанесла удар по двум объектам ХАМАС в секторе Газа

Беспилотник израильской армии нанёс два удара по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на беспорядки на границе анклава.

«Летательный аппарат ВВС Израиля поразил два наблюдательных поста ХАМАС в южной части сектора Газа», — говорится в сообщении израильской стороны в Twitter.

Как уточнили в Армии обороны Израиля , в приграничном районе также сработали несколько взрывных устройств.

Данных о погибших или пострадавших не приводится.