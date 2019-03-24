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Армия обороны Израиля нанесла удар по двум объектам ХАМАС в секторе Газа 

RT на русском + ещё 2 6 часов назад
Фото: Reuters
Беспилотник израильской армии нанёс два удара по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на беспорядки на границе анклава.
«Летательный аппарат ВВС Израиля поразил два наблюдательных поста ХАМАС в южной части сектора Газа», — говорится в сообщении израильской стороны в Twitter.
Как уточнили в Армии обороны Израиля, в приграничном районе также сработали несколько взрывных устройств.
Данных о погибших или пострадавших не приводится.
Ранее в Минздраве Палестинской национальной администрации заявили, что израильские военнослужащие открыли огонь по автомобилю в городе Вифлееме, в результате чего погиб человек.
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Ближний Восток , Армия , Минздрав РФ , Хамас , ЦАХАЛ , Израиль
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