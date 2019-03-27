Стали известны подробности гибели россиян в Сирии

Погибшие в Сирии российские военные были майором и полковниками, а выдать их террористам могли «переобувшиеся» боевики или проиранские подразделения, сообщает «Новая газета».

Два дня назад Министерство обороны России сообщило о гибели в Сирии в конце февраля в результате нападения боевиков троих военных. Никаких подробностей произошедшего ведомство не привело.

По информации «Новой газеты», погибшие были майором и полковниками. Они ехали в УАЗе в сопровождении колонны из восьми автомобилей в направлении Пальмиры, чтобы выбрать место для создания наблюдательного пункта в районе нефтяного месторождения Кум.

В какой-то момент колонна попала под наблюдение. Позже УАЗ каким-то образом отбился от колонны и примерно в 40 километрах от населенного пункта Аль-Маядин попал в засаду.

УАЗ был обстрелян, майор и переводчик погибли на месте, полковники — несколько часов спустя.

По данным издания, террористы могли узнали о появлении колонны в пустыне от боевиков, которые ранее сражались на стороне запрещенной в России группировки ИГИЛ, а потом перешли на сторону правительственных войск, либо от дислоцированных в Аль-Маядине проиранских подразделений.