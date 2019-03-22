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Евросоюз отказался признавать Голанские высоты израильскими 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: Ariel Schalit / AP
Европейский союз подтвердил свою позицию по принадлежности Голанских высот в соответствии с резолюцией ООН. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представительницу ЕС.
Как отметила собеседница агентства, позиция сообщества не поменялась. «Евросоюз, точно следуя международному праву, не признает израильский суверенитет над оккупированными с 1967 года территориями», — заявила она.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова также сообщила о непризнании российской стороной израильского суверенитета.
Ранее сирийское правительство заявило, что намерено вернуть Голанские высоты под свой контроль вне зависимости от американской позиции.
Президент США Дональд Трамп 21 марта объявил, что Голанские высоты — израильская территория. Она важна для стабильности еврейского государства и всего региона, отметил он.
Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. Израильский парламент в 1981 году принял закон «О Голанских высотах», который в одностороннем порядке провозгласил суверенитет страны над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН 497 тогда признала аннексию недействительной, Дамаск продолжает считать эти территории своими.
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Комментарии
Ближний Восток , В мире , Мария Захарова , Дональд Трамп , МИД , ЕС , Совбез ООН , ООН
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