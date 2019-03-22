Евросоюз отказался признавать Голанские высоты израильскими

Европейский союз подтвердил свою позицию по принадлежности Голанских высот в соответствии с резолюцией ООН . Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представительницу ЕС.

Как отметила собеседница агентства, позиция сообщества не поменялась. «Евросоюз, точно следуя международному праву, не признает израильский суверенитет над оккупированными с 1967 года территориями», — заявила она.

Ранее сирийское правительство заявило, что намерено вернуть Голанские высоты под свой контроль вне зависимости от американской позиции.

Президент США Дональд Трамп 21 марта объявил, что Голанские высоты — израильская территория. Она важна для стабильности еврейского государства и всего региона, отметил он.