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Главарь ИГ растолстел и покрасился 

Вести.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Главарь террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади изменил свою внешность.
Газета Al-Araby al-Jadeed со ссылкой на источник в иракских органах безопасности сообщила, что аль-Багдади укоротил и перекрасил в рыжий цвет бороду. Кроме того, он сильно растолстел из-за малоподвижного образа жизни.
Точное местонахождение главаря террористов неизвестно. Он несколько раз приезжал в Багуз, но сейчас он находится в другом районе Сирии. Несколько раз он пытался сбежать из страны в Ирак, но ему не удалось это сделать.
Как передает РИА Новости, чаще всего аль-Багдади ездит на обычных автомобилях или такси без сопровождения автоколонн. Его охранники носят афганскую одежду, а не форму боевиков ИГ.
Информация о ликвидации аль-Багдади появлялась несколько раз, но ни разу не подтверждалась. Также появлялись сообщения, что он болен раком легких и парализован из-за тяжелого ранения.
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Ближний Восток , В мире , Абу Бакр аль-Багдади , Исламское государство , Газета "Аль-Араби аль-Джадид"
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