L'Orient-Le Jour (Ливан): Иран закрепляется в Латакии, Россия недовольна

L'Orient-Le Jour (Ливан) . После месяца переговоров с Дамаском Тегеран добился от Сирии прав на порт Латакии, крупнейшего города в регионе, колыбели алавитов и клана Асада. Может ли переход порта под контроль Тегерана повлечь за собой конфронтацию с Кремлем? Вряд ли, хотя за последние месяцы мы видим растущую конкуренцию России Ирана за больший кусок пирога, пишет автор статьи в

Иран сделал новый шаг в своем стремлении к долгосрочному присутствию в Сирии. Если верить документам администрации портового города Латакия (эти сведения были впоследствии подтверждены независимой организацией «Сирийский доклад»), после месяца переговоров с Дамаском Исламская Республика добилась от сирийского правительства прав на порт крупнейшего города в регионе, колыбели алавитов и клана Асада.

Это стало прекрасной новостью для Тегерана, который считает порт прекрасным средством для закрепления своего влияния не только в Сирии, но и во всем регионе, в частности с помощью усиления «шиитской оси» (идет от Ирана к Средиземному морю). По словам французского эксперта Фабриса Баланша (Fabrice Balanche),

«договор управления между портом, предприятием "Сурия холдинг" и транспортной группой CMA-CGM истечет 1 октября 2019 года, после чего иранцы смогут официально взять на себя управление».

С этого момента Исламская Республика сможет провозить что угодно в этот порт, где находится 23 склада.

«Изначально предполагалось, что иранцы обоснуются в Тартусе, в частности для строительства там промышленного комплекса, однако их присутствие рядом с российским военным портом было не по душе Москве. Поэтому от Тартуса отказались в пользу Латакии», — отмечает Фабрис Баланш.

Решение отражает логику потепления отношений Тегерана и Дамаска, кульминацией которого стал 25 февраля визит президента Сирии Башара Асада в Иран, где он в частности встретился со своим иранским коллегой Хасаном Роухани и верховным лидером Али Хаменеи . Это стало первой поездкой Асада к ближайшим союзникам с начала конфликта, который недавно перевалил за отметку в восемь лет. Кроме того, Тегеран и Дамаск подписали за последние месяцы целый ряд соглашений, в частности в промышленной, военной и энергетической сфере. Один из договоров касается строительства электростанций в Латакии. Управление портом в свою очередь стало еще одним кирпичиком в плане Ирана по сохранению долгосрочного присутствия в Сирии.

Как бы то ни было, речь идет о плохих новостях для Израиля (у него может возникнуть мысль нанести удары по порту в случае появления там подозрительных грузов) и особенно для России, которая считает регион Латакии стратегическим для своей внешней политики, с учетом немалых вложений в базы Тартус и Хмеймим.

Соперничество

«Российские базы Тартус и Хмеймим находятся у врат Средиземноморья и обеспечивают Москве военное присутствие вдали от постсоветского пространства. Они служат ей для проецирования своего влияния на Средиземное море и Ближний Восток», — отмечает Фабрис Баланш.

«Регион Латакии должен стать зоной влияния России внутри подконтрольной сирийскому режиму территории», — говорит сотрудник Центра новой американской безопасности Николас Херас (Nicholas Heras).

«Преимущество присутствия россиян в регионе Латакии в том, что алавитское население положительно относится к ним, и это не создает угрозу терактов. Алавиты признательны России за вмешательство в 2015 году, и ее присутствие придает им уверенности», — продолжает Фабрис Баланш.

В то же время, хотя алавиты и представляют собой ответвление шиизма, они довольно далеки от шиитов-двунадесятников. Они пьют спиртное и не носят вуаль, а их стиль жизни похож на российский. Кроме того, Россия надеялась получить контроль над большей частью региона в «благодарность» за участие в конфликте.

Может ли переход порта под контроль Тегерана повлечь за собой конфронтацию с Кремлем? Вряд ли, хотя за последние месяцы мы видим растущую конкуренцию России и Ирана за больший кусок пирога.

«Пока это еще не кризис, однако Иран хочет дать понять России, что он ближе к Асаду, его режиму и военной добыче в Сирии, — объясняет Николас Херас. — Москва и Тегеран ссудили Дамаску немалые деньги. Россияне подмяли под себя углеводородные ресурсы страны. Поэтому передача порта Латакии иранцам становится своеобразной выплатой по инвестициям Исламской Республики».