«Спасибо президент!» Как Трамп подарил Израилю Голаны

Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.

«В то время, когда Иран стремится использовать Сирию в качестве платформы для уничтожения Израиля, президент [США Дональд] Трамп смело признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Спасибо президент Трамп!» — написал израильский лидер в твиттере.

Ранее глава Белого дома действительно указал, что спорную сирийско-израильскую территорию необходимо отдать Израилю.

«По прошествии 52 лет Соединенным Штатам пора полностью признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, это имеет решающее стратегическое значение для безопасности государства Израиль и региональной стабильности!» — написал американский лидер в твиттере.

В январе нынешнего года сирийское агентство SANA сообщило об отражении израильской атаки на юге страны. Для этого были задействованы силы ПВО. В этот же день в Израиле объявили о перехвате ракеты, запущенной по Голанским высотам.

Вскоре Израиль нанес авиаудар по Сирии. В результате ночной атаки Израиля четыре сирийских военнослужащих погибли, был поврежден аэропорт Дамаска. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной Минобороны РФ.

«Погибли четверо сирийских военнослужащих, шестеро ранены. В результате удара частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска», — сказали в центре.

Подразделения ПВО Сирии в ходе отражения атаки уничтожили свыше 30 израильских крылатых ракет и управляемых авиабомб.

При этом израильские военные задействовали линию связи с российскими коллегами при ночных бомбардировках в Сирии, сообщил официальный представитель армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.

«Деконфликтизационный механизм работает, используется обеими сторонами. Он был рутинно задействован минувшей ночью», — заявил военный.

«Мы имеем серьезные, глубокие отношения и с Ираном, и с Сирией. Больше того, мы в ходе дискуссий и диалога с иранскими партнерами некоторые вопросы решили, в том числе и отвод ударных систем оружия от израильских границ, от Голанских высот», — пояснил российский лидер.

Несколькими месяцами ранее Владимир Путин на совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом после российско-американского саммита в Хельсинки также рассказал, что стороны в ходе обсуждения затронули вопрос спорной сирийско-израильской территории.

«Хотел бы также отметить, что после завершения окончательного разгрома террористов на юго-западе Сирии, в так называемой южной зоне, ситуация на Голанских высотах должна быть приведена в полное соответствие с соглашением 1974 года о разъединении израильских и сирийских войск»,

Он добавил, что это позволит вернуть спокойствие на Голаны, восстановить режим прекращения огня между Сирией и Израилем.

Со своей стороны член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что вина за повышение напряженности на Голанских высотах лежит на США, которые своей непродуманной политикой привели к эскалации конфликта, передает НСН.

До 1967 года Голанские высоты входили в состав Сирии. Израиль занял эту территорию по итогам войны Судного дня (1973 год) и соглашения о разъединении войск. Миротворческие посты ООН действовали на Голанских высотах с 1974 года, передает ФАН.

Миссия была свернута в 2013 году после вторжения в регион террористов. В 2018 году сирийские военные установили контроль над провинцией Эль-Кунейтра, которая граничит с Израилем.

После этого российская военная полиция оборудовала вдоль линии «Браво» наблюдательные посты. Тогда же миротворцы ООН начали возобновлять патрулирование демилитаризованной зоны.