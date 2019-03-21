Маневры Су-35С в Сирии попали на видео

На видео запечатлены несколько сверхманевренных истребителей поколения 4++ Су-35С, поднявшихся в небо с авиабазы Хмеймим. Часть кадров снята из кабины одного из самолетов. Другая камера зафиксировала полет многоцелевых Су-35С с близкого расстояния.

В ходе учений экипаж отработал уход от вражеского огня с помощью тепловых ловушек и другие действия в экстренных ситуациях. Как пишет "Звезда", главная задача российских летчиков в данный момент — "обеспечить контроль воздушной обстановки в районах зон деэскалации".

В районе учений также дежурят вертолеты МИ-8.