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Маневры Су-35С в Сирии попали на видео 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры учений российских летчиков в Сирии.
На видео запечатлены несколько сверхманевренных истребителей поколения 4++ Су-35С, поднявшихся в небо с авиабазы Хмеймим. Часть кадров снята из кабины одного из самолетов. Другая камера зафиксировала полет многоцелевых Су-35С с близкого расстояния.
В ходе учений экипаж отработал уход от вражеского огня с помощью тепловых ловушек и другие действия в экстренных ситуациях. Как пишет "Звезда", главная задача российских летчиков в данный момент — "обеспечить контроль воздушной обстановки в районах зон деэскалации".
В районе учений также дежурят вертолеты МИ-8.
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Ближний Восток , Армия , Войска , Оружие , ТК "Звезда" , Сирия
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