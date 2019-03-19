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Курды захватили лагерь террористов ИГ 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Rodi Said / Reuters
Бойцы союза курдских и арабских группировок «Демократические силы Сирии» (ДСС) захватили лагерь террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщил представитель информационной службе союза Мустафа Бали, передает Reuters.
«Это не объявление победы, но это значительный прогресс в борьбе против ИГ», — сказал он. В пресс-службе ДСС подчеркнули, что операция по освобождению последнего оплота джихадистов в городе Багуз на границе с Ираком все еще продолжается.
«Лагерь находится в руках наших бойцов, часть террористов сдалась в плен, остальные укрылись в подземных бункерах», — отметил Бали. При этом агентство отмечает, что в ДСС не уверены, последует ли ответная атака со стороны ИГ.
18 марта сообщалось, что отправили в бой за последний оплот Дейр-эз-Зоре около сотни женщин и детей.
«Демократические силы Сирии» ведут наступление на остатки ИГ близ Багуза. Бали сообщал, что джихадисты начали массово сдаваться.
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Ближний Восток , В мире , Исламское государство , Reuters , Дейр-Эз-Зор
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