The Wall Street Journal: США уходят из Сирии, но только одной ногой

США собираются сохранить на территории Сирии контингент из порядка тысячи военных, пишет The Wall Street Journal, и это гораздо больше, чем предполагалось изначально.

В планах Трампа было создать по выходе из Сирии некую зону безопасности на северо-востоке страны, однако переговоры с Турцией, европейскими союзниками и курдскими подразделениями не дали ожидаемых результатов. Между тем, по идее Трампа, вывод американских войск из Сирии должен начаться, как только будет взят последний оплот ИГ*.

Именно решение Трампа о полном выводе американских военных из Сирии, которых сейчас там около 2 тыс. человек, привело к отставке главы Пентагона Джима Мэттиса. При этом его советники призывали принять меры, чтобы гарантировать, что Турция не нападёт на курдов, как только США уйдут. Турция отказалась дать такие гарантии, и Трамп изменил своё решение, заявив, что оставит в Сирии часть контингента. Сначала называли цифру в 200 человек, затем в 400. Сейчас же говорят, что это число пока находится в разработке.

Больше всего США беспокоят силы «Исламского государства», которые после ухода американцев могут перегруппироваться. Поэтому для контртеррористических целей Вашингтон и хочет оставить в Сирии небольшой контингент, пишут авторы статьи.

Политологи и политики придерживаются разных позиций по этому вопросу. Так, американский дипломат Джеймс Джеффри отмечает, что американское присутствие в регионе будет лишь колебаться, ведь это залог стабильности и коллективной безопасности. Однако другой источник издания в администрации заверил, что число военных всё же пойдёт на спад, но итоговые цифры пока неизвестны.

При этом США рассчитывают, что в Сирии останутся европейские силы, которые продолжат поддерживать курдов и вести борьбу против ИГ . Особенно актуально это сейчас, когда США не могут договориться с Турцией о том, кто будет отвечать за возможную зону безопасности на северо-востоке Сирии, пишет The Wall Street Journal.

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* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.