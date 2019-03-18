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В ИГ рассказали об убийстве европейского волонтера 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Террористы из организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) сообщили об убийстве итальянского добровольца. Об этом пишет Occi Della Guerra.
Лоренцо Орсетти погиб во время боев в городе Багуз провинции Дейр-эз-Зор. К фотографии тела мужчины джихадисты приложили фото его кредитной и страховой карт, отмечает портал. В министерстве иностранных дел Италии сообщили, что ведется расследование.
Орсетти воевал вместе с курдами из «Демократических сил Сирии» (ДСС). В феврале мужчина дал интервью итальянскому изданию Il Corriere Fiorentino. В нем он рассказал, что до того, как отправиться в Сирию, он 13 лет работал в ресторанном бизнесе.
«Демократические силы Сирии» ведут наступление на остатки ИГ близ Багуза. Глава пресс-центра ДСС Мустафа Бали сообщал, что джихадисты начали массово сдаваться: так, за сутки, по его словам, сложили оружие три тысячи исламистов.
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Ближний Восток , Африка , В мире , МИД , Исламское государство , Дейр-Эз-Зор
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