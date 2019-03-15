Российские офицеры попали в засаду боевиков Сирии

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Российские офицеры попали в засаду боевиков в Сирии 

Lenta.ru 33 минуты назад
В сирийской провинции Дейр-эз-Зор российские военные попали в засаду боевиков. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Родственник одного из офицеров рассказал изданию, что 22 февраля автомобиль УАЗ, в котором находились российские военнослужащие, попал в засаду боевиков вблизи города Аль-Маядин. В машине находились майор и два полковника. Как отмечается, Министерство обороны России официально об их гибели не сообщало.
Родителям одного из них — майора Сухроба Каримова — сообщили о произошедшем и попросили явиться в военный госпиталь имени Буденко, чтобы сдать анализы ДНК. Однако по результатам теста образцы не совпали. «Скоро месяц будет, как он [Каримов] пропал без вести», — пояснил собеседник «Би-би-си». Изданию не удалось выяснить имена остальных находившихся в УАЗике военных. Оно также направило о запрос в Минобороны, однако ответа пока нет.
9 января сообщалось, что Министерство обороны не стало предавать огласке гибель младшего сержанта российской армии Андраника Арустамяна в Сирии. В справке по факту смерти военнослужащего указывалось, что мужчина погиб из-за того, что не удержал минный шлагбаум и уронил его.
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Ближний Восток , Армия , Видео , Войска , Министерство обороны , BBC News , Дейр-Эз-Зор , Сирия
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