Российские офицеры попали в засаду боевиков Сирии

Российские офицеры попали в засаду боевиков в Сирии

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор российские военные попали в засаду боевиков. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Родственник одного из офицеров рассказал изданию, что 22 февраля автомобиль УАЗ, в котором находились российские военнослужащие, попал в засаду боевиков вблизи города Аль-Маядин. В машине находились майор и два полковника. Как отмечается, Министерство обороны России официально об их гибели не сообщало.

Родителям одного из них — майора Сухроба Каримова — сообщили о произошедшем и попросили явиться в военный госпиталь имени Буденко, чтобы сдать анализы ДНК. Однако по результатам теста образцы не совпали. «Скоро месяц будет, как он [Каримов] пропал без вести», — пояснил собеседник «Би-би-си» . Изданию не удалось выяснить имена остальных находившихся в УАЗике военных. Оно также направило о запрос в Минобороны, однако ответа пока нет.

9 января сообщалось, что Министерство обороны не стало предавать огласке гибель младшего сержанта российской армии Андраника Арустамяна в Сирии. В справке по факту смерти военнослужащего указывалось, что мужчина погиб из-за того, что не удержал минный шлагбаум и уронил его.