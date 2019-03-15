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Подсчитаны последние джихадисты в Сирии 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Reuters
В Сирии осталось несколько сотен джихадистов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Такое заявление сделал спецпосланник США по борьбе с террористической организацией Джеймс Джеффри, передает Reuters.
«Мы уже почти закончили военную операцию по зачистке от террористов занимаемых ими территорий в районе реки Ефрат», — сказал он. По словам Джеффри, последний оплот исламистов в Сирии занимает около одного квадратного километра.
В то же время посланник отметил, что приверженцев «Исламского государства» в Сирии и Ираке насчитывается около 15-20 тысяч человек. Он добавил, что борьба с экстремистами в регионе продолжится, а у Соединенных Штатов нет дедлайна по выводу войск из страны.
В феврале президент США Дональд Трамп объявил, что часть американских военных останется на территории Сирии для защиты Израиля. До этого в Минобороны США сообщали, что при выводе войск учитывается ситуация на местах и мнение союзников, а произвольных сроков нет.
Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с окончательной победой над «Исламским государством» в декабре 2018 года. Две тысячи военных должны покинуть страну в течение примерно двух-трех месяцев.
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Ближний Восток , В мире , Дональд Трамп , Министерство обороны , Исламское государство , Reuters , Сирия , США
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