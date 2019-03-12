Yeni Şafak (Турция): ЦРУ раздает поддельные паспорта ИГИЛ*

Yeni Şafak (Турция) оказалась фотография, на которой предположительно Аль-Багдади садится в американский бронированный автомобиль. Кроме того, появилась информация о том, что В распоряженииоказалась фотография, на которой предположительно Аль-Багдади садится в американский бронированный автомобиль. Кроме того, появилась информация о том, что ЦРУ уже допросило около двух тысяч игиловцев из лагерей под контролем РПК и 140 из них раздало поддельные паспорта. США готовят новый заговор с ИГИЛ — не иначе, считают авторы заметки.

США готовят новый заговор с ИГИЛ. К настоящему моменту ЦРУ допросило около двух тысяч игиловцев из лагерей под контролем Рабочей партии Курдистана (РПК) и 140 из них раздало поддельные паспорта. Террористов с новыми именами, документами и паспортами в рамках новых секретных планов США вывозят из региона через Ирак

ЦРУ объявило такие районы Дейр-эз-Зора, как Кесра, Бусейра, Аль-Омар и Сувар, военными зонами и закрыло их для въезда и выезда гражданского населения. В защищаемых силами Пентагона зонах производится допрос отобранных особых лиц. Некоторые из допрашиваемых здесь боевиков доставляются не на пункты сбора ИГИЛ в контролируемых РПК лагерях Хасеке, Эль-Хол и Рукба, а в секретный, определенный опять же ЦРУ центр сбора Абу-Хашем.

Было допрошено две тысячи игиловцев

Созданные ЦРУ пункты допроса посещают также представители израильских, французских и британских спецслужб. С другой стороны, опять же в этих лагерях для отобранных лиц готовятся удостоверения личности и паспорта, обеспечивается их выезд через Ирак.

К настоящему моменту, как выяснилось, было допрошено две тысячи игиловцев, а 140 из них ЦРУ раздало паспорта. Террористов ИГИЛ в рамках новых секретных планов Америки вывозят за пределы региона через Ирак. А на то, что с тысячами мирных жителей обращаются как с боевиками ИГИЛ, США закрывают глаза. Кого-то из тех, кто сложил оружие, сожгли заживо, а некоторых казнили без суда и следствия.

​Выяснилось, что лидер террористической организации ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади действует под надзором Америки. Опубликованы его фотографии в бронированном автомобиле США. Боевики ИГИЛ, бежавшие от атак в Багузе, тоже подтвердили эти снимки.

Убито 45 мирных жителей

К настоящему моменту известно о 45 убитых местных жителях региона. При этом США и боевиками РПК было получено более пяти тонн золота и 25 миллионов долларов. Между тем лидер ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади был запечатлен в бронированном автомобиле США.

На изображении, переданном «Ени шафак» (Yeni Şafak) источниками из рядов сирийской оппозиции, также видно, что аль-Багдади находится в боевой машине США. Но источники не поделились какой-либо информацией о том, где и когда был сделан этот снимок.

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*ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в РФ.