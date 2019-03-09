По меньшей мере восемь мирных жителей погибли и еще 11 человек получили ранения в результате взрыва мины, установленной боевиками в провинции Хомс близ города Пальмира. Об этом сообщило в субботу агентство SANA.
Согласно его информации, взрыв произошел в районе деревни Арак, расположенной в окрестностях сирийского города Пальмира.
Ранее SANA информировала, что два ребенка подорвались на мине в селении Наджм-эз-Зухур сирийской провинции Хама. Фугасный снаряд был заложен террористами из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), ранее контролировавшей этот район.