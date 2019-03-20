В ЛНР сообщили о гибели двух ополченцев из-за обстрелов силовиков

Два сотрудника Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погибли и два получили ранения в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В ходе видеоконференции подгруппы по безопасности стороны конфликта договорились о перемирии с 01.01 мск 8 марта, однако самопровозглашенные республики Донбасса и Киев заявляют о нарушениях режима тишины.

"Два военнослужащих Народной милиции погибли, два — получили ранения", — сообщили в пресс-службе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.