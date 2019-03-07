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США заявили о затаившихся в Сирии боевиках ИГ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Члены запрещенной в России группировки «Исламское государство» решили затаиться и выждать удобный момент для возобновления террористической деятельности, сказал глава центрального командования вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел.
«То, что мы сейчас видим, — это не сдача ИГ как организации в плен, а просчитанное решение обеспечить безопасность ее семей, дабы сохранить потенциал, рискнув влиться в лагеря для вынужденных переселенцев а также затаившись в отдаленных районах, дожидаться верного времени для возрождения», — передает ТАСС заявление Вотела.
Генерал подчеркнул, что оставшиеся члены ИГ остаются непримиримыми и по-прежнему радикально настроены. Вотел отметил, что США будут продолжать военные операции против ячеек группировки.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял о захвате контроля над территориями, ранее удерживаемыми боевиками ИГ.
В начале марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что «Исламское государство» в Сирии уничтожено, однако в стране остаются отдельные террористические бандформирования.
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Ближний Восток , В мире , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Исламское государство , ИТАР-ТАСС , Сирия , США
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