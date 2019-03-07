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Жены террористов пообещали вечное «Исламское государство» 

Lenta.ru + ещё 1 56 минут назад
Жены боевиков из террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) поругались с журналистами и заявили, что ИГ продолжит существовать. Об этом сообщает Associated Press.
Во время освобождения города Багуз на юго-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор джихадистов с женами переправляли в специальные лагеря, где их должны были досмотреть представители американской коалиции. Эвакуация мужчин и женщин с детьми проходила отдельно под надзором курдских «Демократических сил Сирии» (ДСС).
Женщины при этом оказывали сопротивление и вели себя агрессивно. Они поднимали в небо указательный палец и кричали: «ИГ не исчезнет! Аллах велик». Кроме того они снимали ботинки и тыкали ими в журналистов с криками: «Лучше ботинок сфотографируй, он и то лучше тебя!».
В исламе показать человеку подошву обуви или бросить ею в него считается серьезным оскорблением.
3 марта стало известно, что в сирийском городе Багуз, расположенном практически на границе с Ираком, был ликвидирован Джамаль Халед Масул, известный как Абу Халед аль-Ансари. Считается, что он был заместителем командующего силами ИГ в Ракке, которая называлась «столицей» ИГ. Затем он перебрался на восток Сирии в провинцию Дейр-эз-Зор и возглавил силы террористов на восточном берегу Евфрата.
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Ближний Восток , В мире , Исламское государство , Дейр-Эз-Зор
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