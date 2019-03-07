Bloomberg: вопреки обвинениям, Нетаньяху может выиграть выборы

Агентство отмечает высокую вероятность того, что Нетаньяху выйдет на пятый срок полномочий премьер-министра после парламентских выборов в Израиле 9 апреля. Этому могут способствовать "расколотая политическая система", множество неопределившихся избирателей вместе с его "лояльной базой" и положение, сформировавшееся за 13 лет его правления, поясняет агентство. Несмотря на то, что генпрокурор планирует предъявить Нетаньяху обвинение во взяточничестве и мошенничестве, до принятия решения остается несколько месяцев, добавляет Bloomberg.

В частности, компания Fitch Solutions оценила шансы на победу Нетаньяху на парламентских выборах в 75% с учетом информации о готовящемся обвинении. Аналитики предполагают, что такой исход, скорее всего, приведет к тому, что Израиль "продолжит отклоняться вправо в вопросах региональной безопасности и палестинских проблем, прилагая усилия для поддержания благоприятной деловой среды".

Эксперты аналитической компании Eurasia Group предполагают, что в ходе предвыборной кампании Нетаньяху продолжит называть расследование против него "охотой на ведьм", а чуть позже проявит свои дипломатические способности во время предполагаемой встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в марте, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Израиля намерен предъявить обвинения премьер-министру Биньямину Нетаньяху в получении взятки, мошенничестве, а также в злоупотреблении доверием.