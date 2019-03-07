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Bloomberg: вопреки обвинениям, Нетаньяху может выиграть выборы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Несмотря на готовящиеся обвинения против премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, есть большие шансы на то, что политик будет формировать следующее правительство, пишет агентство Bloomberg.
Агентство отмечает высокую вероятность того, что Нетаньяху выйдет на пятый срок полномочий премьер-министра после парламентских выборов в Израиле 9 апреля. Этому могут способствовать "расколотая политическая система", множество неопределившихся избирателей вместе с его "лояльной базой" и положение, сформировавшееся за 13 лет его правления, поясняет агентство. Несмотря на то, что генпрокурор планирует предъявить Нетаньяху обвинение во взяточничестве и мошенничестве, до принятия решения остается несколько месяцев, добавляет Bloomberg.
В частности, компания Fitch Solutions оценила шансы на победу Нетаньяху на парламентских выборах в 75% с учетом информации о готовящемся обвинении. Аналитики предполагают, что такой исход, скорее всего, приведет к тому, что Израиль "продолжит отклоняться вправо в вопросах региональной безопасности и палестинских проблем, прилагая усилия для поддержания благоприятной деловой среды".
Эксперты аналитической компании Eurasia Group предполагают, что в ходе предвыборной кампании Нетаньяху продолжит называть расследование против него "охотой на ведьм", а чуть позже проявит свои дипломатические способности во время предполагаемой встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне в марте, говорится в материале.
Ранее сообщалось, что генеральный прокурор Израиля намерен предъявить обвинения премьер-министру Биньямину Нетаньяху в получении взятки, мошенничестве, а также в злоупотреблении доверием.
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Комментарии
Ближний Восток , В мире , Биньямин Нетаньяху , Дональд Трамп , Fitch Ratings , Bloomberg , Израиль
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