Эрдоган назвал сделку по С-400 завершённым делом 

Турецкий Лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку по покупке ЗРК С-400 завершённым делом.
Об этом информирует Anadolu.
«Мы завершили работу по С-400, о повороте назад не может быть и речи. Мы подписали соглашение с русскими, и мы начнём совместное производство. Возможно, после С-400 мы займемся С-500», — заявил Эрдоган.
Ранее помощник пресс-секретаря Госдепа США Роберт Палладино заявил, что если Анкара приобретёт российские ЗРК С-400, то США могут ввести против Турции санкции.
Позднее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал возможность введения Вашингтоном санкций против Анкары.