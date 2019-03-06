Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эрдоган назвал сделку по С-400 завершённым делом 

RT на русском 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Турецкий Лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал сделку по покупке ЗРК С-400 завершённым делом.
Об этом информирует Anadolu.
«Мы завершили работу по С-400, о повороте назад не может быть и речи. Мы подписали соглашение с русскими, и мы начнём совместное производство. Возможно, после С-400 мы займемся С-500», — заявил Эрдоган.
Ранее помощник пресс-секретаря Госдепа США Роберт Палладино заявил, что если Анкара приобретёт российские ЗРК С-400, то США могут ввести против Турции санкции.
Позднее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал возможность введения Вашингтоном санкций против Анкары.
RT на русском: последние новости
В МИД Венесуэлы прокомментировали продление Трампом санкций против Каракаса ОЗХО представила доклад об итогах расследования «химатаки» в Думе Власти ФРГ намерены лишать гражданства воевавших на Ближнем Востоке боевиков
Ближний Восток , Армия , В мире , Реджеп Эрдоган , Мевлют Чавушоглу , Госдеп США
Читайте также
Видео
Володин резко оборвал выступление Орешкина
Политика
Туркменские девочки получили пустые конверты на 8 Марта
В мире СНГ
Зеленский «расстрелял» депутатов Рады из автоматов
Украина В мире
В Новороссийск зашли корабли ВМС Турции
Оружие Армия
Дудь отреагировал на скандал с побоями и похищением родни
Общество
«Папа года» решил сэкономить на проезде
Общество
Скандал в Госдуме: что не так с Орешкиным?
Политика Статьи
Путин оценил ситуацию с выходом США из ДРСМД
Политика
Орешкин отреагировал на скандал с Володиным
Политика
Япония обстреляла астероид в космосе
Технологии Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение