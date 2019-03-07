Россия и Сирия призвали ООН решить проблему лагеря «Эр-Рукбан»

Россия и Сирия призывают ООН указать США на «недопустимость существования» в мире мест, подобных лагерю «Эр-Рукбан». Об этом говорится в заявлении межведомственных координационных штабов двух стран.

«Обращаемся к членам мирового сообщества, относящим себя к цивилизованному миру, и прежде всего к Организации Объединённых Наций, с призывом приступить к активным действиям, раз и навсегда решить проблему, длящуюся годами и уносящую тысячи человеческих жизней», — приводит РИА Новости сообщение.

Стороны призывают «проявить принципиальность и указать США на недопустимость существования в современном мире мест, подобных» этому лагерю.

Ранее Россия и Сирия призывали американскую сторону освободить удерживаемых в лагере «Эр-Рукбан» людей и обеспечить их свободный выход к местам жительства.