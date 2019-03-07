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Россия и Сирия призвали ООН решить проблему лагеря «Эр-Рукбан» 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Фото: RT на русском
Россия и Сирия призывают ООН указать США на «недопустимость существования» в мире мест, подобных лагерю «Эр-Рукбан». Об этом говорится в заявлении межведомственных координационных штабов двух стран.
«Обращаемся к членам мирового сообщества, относящим себя к цивилизованному миру, и прежде всего к Организации Объединённых Наций, с призывом приступить к активным действиям, раз и навсегда решить проблему, длящуюся годами и уносящую тысячи человеческих жизней», — приводит РИА Новости сообщение.
Стороны призывают «проявить принципиальность и указать США на недопустимость существования в современном мире мест, подобных» этому лагерю.
Ранее Россия и Сирия призывали американскую сторону освободить удерживаемых в лагере «Эр-Рукбан» людей и обеспечить их свободный выход к местам жительства.
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Ближний Восток , В мире , ООН , РИА Новости , Сирия , США
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