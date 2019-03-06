Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал решение американского президента Дональда Трампа продлить санкции против Каракаса повторением исторической ошибки прежнего главы Соединённых Штатов Барака Обамы.
«Венесуэла никогда не была угрозой ни для одного народа в мире. Венесуэла — это надежда, мы суверенная территория мира», — написал в Twitter глава венесуэльского МИД.
Он также подчеркнул, что подписанный Трампом указ на самом деле является предлогом вызвать смену режима с целью завладеть богатствами Венесуэлы.
Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп продлил санкции против Венесуэлы. Об этом сообщается в официальном уведомлении Белого дома, направленном в Конгресс. Санкции были введены 8 марта 2015 года в отношении лиц и организаций, которые могли негативно повлиять на экономику США.