В Венесуэле рассказали об исторической ошибке США

«Венесуэла никогда не была угрозой ни для одного народа в мире. Венесуэла — это надежда, мы суверенная территория мира», — написал в Twitter глава венесуэльского МИД.

Он также подчеркнул, что подписанный Трампом указ на самом деле является предлогом вызвать смену режима с целью завладеть богатствами Венесуэлы.

Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп продлил санкции против Венесуэлы. Об этом сообщается в официальном уведомлении Белого дома, направленном в Конгресс. Санкции были введены 8 марта 2015 года в отношении лиц и организаций, которые могли негативно повлиять на экономику США.