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В Севастополь прибыл «Сирийский перелом» 

Вести.Ru + ещё 7 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Состав стартовал с Казанского вокзала Москвы 23 февраля и до конца апреля посетит 60 городов от Мурманска до Владивостока, проехав почти 29 тысяч километров. На девяти открытых платформах поезда представлены оружие и техника, изъятые у террористов в Сирии. Есть и уникальные трофеи. Например, танк Т-55, попавший в Сирию из Грузии, и тоннельная машина китайского производства.
У всех экскурсоводов — опыт боевых действий в Сирии. В каждом вагоне — своя тематика. Отравляющие вещества, самодельные взрывные устройства и, конечно, оружие террористов из Германии, Бельгии, США. Состав посетил уже восемь городов, Севастополь — девятая и неслучайная остановка состава. Военнослужащие Черноморского флота внесли большой вклад в борьбу с международным терроризмом в Сирии. Достаточно вспомнить точные удары крылатыми ракетами «Калибр» с подводной лодки «Великий Новгород».
27 апреля поезд вернется в столицу и разместится в подмосковном парке «Патриот».
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Ближний Восток , Владивосток , Москва , Мурманск , Севастополь , Сирия
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