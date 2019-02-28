El-Nashra (Ливан): Россия преграждает путь Израилю

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен был посетить Россию в четверг, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным , но визит был внезапно отложен без официального объяснения с обеих сторон. Нетаньяху сослался на непредвиденные обстоятельства, связанные с подготовкой к выборам в Кнессет, которые состоятся 9 апреля. Встреча лидеров двух государств была отложена до среды.

А что на самом деле происходит между Россией и Израилем?

Во-первых: США и их союзник Израиль заранее договариваются об участии в любой международной встрече, особенно если речь идет об Иране или Сирии , поскольку они связаны соглашениями, которые закрывают дверь для других двусторонних договоренностей. Россия во главе с Путиным занимает туманную позицию по отношению к Израилю. Нетаньяху заявил, что встреча с Путиным очень важна для обеспечения «свободы передвижения» в Сирии. А Путин сообщил, что российские советники завершают подготовку сирийских военнослужащих для работы на зенитно-ракетных комплексах С-300, которую Москва поставила для защиты сирийской территории.

Во-вторых: Путин и Нетаньяху объявили, что обсудят ситуацию в Сирии. Премьер-министр Израиля подтвердил, что продолжит борьбу с Ираном в Сирии.

Нетаньяху буквально заявил: «Президент США Дональд Трамп выступает против Ирана в экономическом отношении, а мы в Израиле выступаем против него в военном отношении».

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Нетаньяху стремится укрепить военное сотрудничество с Россией, чтобы сохранить свои интересы в области безопасности, в то время как Путин занимается усилением сирийского военного потенциала и укреплением российско-иранских отношений посредством международных договоренностей о военных базах в регионе, включая иранскую военную базу в Сирии.

В-третьих: Иран ужесточил риторику против Израиля, открыто заявив, что готов к войне в случае военной угрозы. Генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла также выступил с угрозами в адрес Израиля.

Их угрозы совпали с выводом американских войск из Сирии, что запутало ситуацию в Израиле. Позже президент США объявил, что полного вывода американских военных не будет, а Нетаньяху вернулся к Путину. Он подтвердил, что необходимо укреплять координацию в области безопасности, но, похоже, Нетаньяху также лоббировал военные интересы США.

Со своей стороны президент России подчеркнул, что встреча посвящена ситуации в Сирии. Путин восстановил Аданское соглашение и заверил Турцию в невозможности создания курдского государства возле турецкой границы, а также напомнил о праве Сирии на восстановление контроля над всей территорией страны. Израиль остался за пределами этого уравнения.

В итоге Россия связала руки Израилю и пресекла любые израильские военные действия в Сирии, будь то на земле, воздухе или море.

Российско-израильские военные соглашения против Ирана «гарантируют свободное и безопасное передвижение» на сирийской или ливанской территории, но их осуществление находится под вопросом, учитывая региональные и международные условия.

Нет никаких сомнений в том, что Нетаньяху знает об этом, но сегодня он находится в экзистенциальном кризисе на личностном и правительственном уровнях.

На встрече с Владимиром Путиным премьер-министр Израиля хочет заручиться гарантией невмешательства России в израильские выборы для обеспечения своей победы. Путин как обычно улыбнется и сделает все по-своему.