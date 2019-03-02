Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США отказались пропустить колонны с беженцами на территорию зоны «Эт-Танф» 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Американская сторона отказалась пропустить транспортные колонны на территорию зоны "Эт-Танф" для вывоза беженцев из лагеря "Рукбан", сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
"Американская сторона ответила отказом на совместное обращение межведомственных координационных штабов России и Сирии по организации возвращения и размещения беженцев с просьбой пропустить транспортные колонны на территорию зоны Эт-Танф", — сказал Соломатин.
Отказ, по его словам, поступил несмотря на успешное завершение сирийскими властями всех мероприятий для вывоза беженцев из лагеря "Рукбан" к местам постоянного проживания.
Последние новости
Украина пообещала РФ не повторять "Норд" — в обмен на право ловить рыбу Кремль отреагировал на идею США раскрыть доходы Путина В воздушном бою Индии и Пакистана встретились Су-30 и F-16
Ближний Восток , В мире , Сергей Соломатин , США
Читайте также
Видео
В Крыму Зеленского заподозрили в популизме
Политика
На Украине нашелся кандидат на «Евровидение»
В мире Украина
«Месть за СИЗО»: Волочкова ударила бывшего водителя
Шоу-бизнес Статьи
Еще один шок: Порошенко отшлепал девушку по лицу
Украина В мире
Пожалел 300 тысяч? Петросян выставил счет Степаненко
Шоу-бизнес Статьи
Медведев разозлил Лукашенко
Политика В мире
Доренко «покаялся» перед обиженным Михалковым
Общество
Верка Сердючка не захотела выступать за Украину
Шоу-бизнес
«Колька напился»: странные танцы Баскова попали на видео
Шоу-бизнес
Готовую замену «Союзу» показали изнутри
Технологии Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение