США отказались пропустить колонны с беженцами на территорию зоны «Эт-Танф»

Американская сторона отказалась пропустить транспортные колонны на территорию зоны "Эт-Танф" для вывоза беженцев из лагеря "Рукбан", сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин

"Американская сторона ответила отказом на совместное обращение межведомственных координационных штабов России и Сирии по организации возвращения и размещения беженцев с просьбой пропустить транспортные колонны на территорию зоны Эт-Танф", — сказал Соломатин.

Отказ, по его словам, поступил несмотря на успешное завершение сирийскими властями всех мероприятий для вывоза беженцев из лагеря "Рукбан" к местам постоянного проживания.