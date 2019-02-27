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Нетаньяху прибыл в Москву для переговоров с Путиным 

ТАСС 52 минуты назад
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл с визитом в Москву. Самолет главы израильского правительства совершил посадку в аэропорту Внуково-2, передает корреспондент ТАСС.
Как сообщила накануне пресс-служба Кремля, президент России Владимир Путин обсудит в среду с гостем ситуацию в регионе, в том числе в Сирии, а также проблемы двусторонних отношений.
Визит Нетаньяху в РФ станет первым после того, как 17 сентября 2018 года российский самолет радиоэлектронной разведки и борьбы Ил-20 был сбит у берегов Сирии, в результате чего погибли 15 военнослужащих. 11 ноября 2018 года Путин и Нетаньяху провели краткую встречу в Париже. Через несколько дней на пресс-конференции в Сингапуре российский лидер сообщил, что обсуждал во Франции с израильским премьером трагедию с Ил-20.
Изначально визит Нетаньяху в РФ планировался на 21 февраля, однако поездка была отложена в связи с политической ситуацией в Израиле в преддверии досрочных парламентских выборов, которые пройдут 9 апреля.
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Комментарии7
Ближний Восток , Видео , В мире , Политика , Биньямин Нетаньяху , Владимир Путин , Международный аэропорт Внуково , ИТАР-ТАСС , Израиль , Москва , Сирия
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