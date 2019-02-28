На Нетаньяху нашли компромат

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Нетаньяху обвинили в коррупции 

Газета.Ru + ещё 11 59 минут назад
Израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху были предъявлены обвинения в получении взятки, мошенничестве, а также в злоупотреблении доверием.
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Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление генерального прокурора страны Авихая Мандельблита.
Как отмечается, эти обвинения, предъявленные после двухлетнего расследования, представляют собой три отдельных дела.
Подчеркивается, что впервые в истории Израиля глава государства обвиняется в совершении преступления.
Ранее сообщалось, что Нетаньяху не хочет уходить в отставку в случае предъявления ему обвинений.
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Ближний Восток , Видео , В мире , Биньямин Нетаньяху
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