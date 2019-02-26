Небензя: надо не мешкая приступать к эвакуации людей из «Эр-Рукбана»

"Мы предлагаем выход из сложившейся ситуации и устойчивое решение проблемы Рукбана, — сказал он. — Это эвакуация всех желающих из лагеря в те районы, которые они сами изберут". "Приступить к реализации этой идеи надо не мешкая, а не тратить время на планирование новых конвоев, лишь подчеркивающих игнорирование международного гуманитарного права в этой части Сирии", — добавил постпред.

По его словам, опрос, проведенный в лагере побывавшими в лагере ооновцами, показал, что 95% хотят покинуть "Эр-Рукбан". "Причем 80% желают вернуться на подконтрольные сирийским властям территории", — констатировал он.

Небензя уточнил, что с сентября 2015 года в Сирию вернулись свыше 370 тыс. беженцев. Кроме того, о желании вернуться заявили 2 млн сирийцев, проживающих в данный момент в других странах.

"Всего с 30 сентября 2015 года в Сирию с территорий иностранных государств вернулись более 370 тыс. человек. При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечена работа 12 пунктов пропуска, в том числе одного воздушного и одного морского", — отметил он.

"Подчеркну, что никто не заставляет беженцев возвращаться насильно, — Оценочно, изъявили желание вернуться на родину чуть менее 2 млн сирийцев из десяти стран мира".

Ранее 26 февраля на заседании Совбеза исполняющий обязанности постоянного представителя США в ООН Джонатан Коэн призвал Москву и Дамаск способствовать направлению третьего гуманитарного конвоя в "Эр-Рукбан" до конца марта. Он выразил уверенность, что президент Сирии Башар Асад и российские власти могут обеспечить безопасную доставку помощи в лагерь.

Лагерь "Эр-Рукбан" расположен в зоне безопасности в Эт-Танфе, где находится база американских военных. Боевики оппозиционных группировок перекрывают входы и выходы из этой зоны. По данным Всемирной организации здравоохранения, в лагере "Эр-Рукбан" сейчас находятся около 40 тыс. человек, в основном женщины и дети, несколько обитателей лагеря умерли из-за тяжелых условий.

Третья конференция ЕС по Сирии

Постпред также заявил, что третья конференция ЕС по Сирии, запланированная на 12-14 марта, будет неполноценной без участия правительства самой страны.

"Хотим подчеркнуть, что без приглашения правительства САР [Сирийской Арабской Республики] на предстоящую конференцию в Брюсселе она не будет полноценной", — указал высокопоставленный дипломат.

Со своей стороны постпред Сирии при ООН Башар Джаафари информировал, что Дамаск "не получил приглашения ни на первую, ни на вторую, ни на третью конференцию в Брюсселе". По его мнению, это ясно свидетельствует о том, что "истинной целью конференции является не гуманитарное содействие стране, а враждебные действия по отношению к сирийским властям".