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Нетаньяху собрался показать Путину карту иранских позиций в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: ТАСС
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом России Владимиром Путиным продемонстрирует российской стороне карту иранских военных позиций в Сирии, об этом сообщили израильские СМИ.
На встрече глав государств будет обсуждаться ситуация в Сирии, координация действий между российскими и израильскими военными и региональные проблемы, передает «Интерфакс» со ссылкой на израильские СМИ.
Ранее в Кремле сообщили, что Путин на переговорах с Нетаньяху в российской столице в среду, 27 февраля, обсудит вопросы сирийского урегулирования.
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Ближний Восток , В мире , Политика , Биньямин Нетаньяху , Владимир Путин , Интерфакс , Израиль , Сирия
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