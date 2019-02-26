Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану исполняется 65 лет

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечает 65-летие. Он успел пройти долгий путь от мальчишки-торговца в бедных районах Стамбула , который мечтал стать профессиональным футболистом, до самого авторитарного лидера Турции за последние сто лет, начинавшего свою карьеру с тюремного срока за исламизм. По случаю дня рождения Эрдогана «Газета.Ru» рассказывает об удивительной жизни турецкого лидера и том наследии, которое он оставит своей стране.

Серьезную политическую карьеру Эрдоган начал еще в 1994 году, заняв пост мэра Стамбула. За известность и узнаваемость в масштабах всей Турции ему еще предстояло побороться, но в этой борьбе молодой политик не стеснялся даже самых радикальных методов.

В 1997 году будущий президент страны во время одного из своих выступлений прочел стихотворение со следующими строками:

«Мечети — наши казармы, купола — наши шлемы, минареты — наши штыки и верные наши солдаты».

Эти слова Эрдогана, сказанные в публичном поле, по законам того времени расценивалиись как «подстрекательство к насилию и религиозной или расовой ненависти».

Мэр Стамбула Эрдоган был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения. Но пришедшая к нему после этого поступка популярность, вероятно стоила того.

После этого прошло пять лет, и созданная Эрдоганом « Партия справедливости и развития » одержала победу на парламентских выборах. Наличие судимости тогда помешало ему стать премьер-министром Турции. Спустя всего год закон специально будет изменен, чтобы Эрдоган смог стать первым лицом в Турции.

Отчасти турки голосовали за партию Эрдогана в знак протеста против действовавшей на тот момент власти, которая привела страну к экономическому кризису. Но также они проголосовали против законов, из-за которых Эрдоган попал в тюрьму.

«Не было бы необходимости призывать к шариату, если бы вы могли свободно исповедовать свою религию», — говорила тогда правозащитница, сторонница Эрдогана, Гюльден Сонмез.

«Таинственный человек из Турции», — так в 2002 году журнал TIME назвал Эрдогана после того, как его имя стало известно во всем мире.

От футбола и исламизма к вершинам власти

Будущий президент Турции родился в семье из рабочего класса в бедном районе Стамбула Касымпаше. В школьные годы ему приходилось торговать на небезопасных улицах города.

Будучи студентом Эрдоган вступил в молодежное исламистское движение, лидер которого, премьер-министр Турции Неджметтин Эрбакан разглядел в молодом человеке прекрасного оратора.

В бурные студенческие годы Реджеп написал, поставил и сыграл главную роль в пьесе, в которой масонство, коммунизм и иудаизм были представлены как зло.

В это же время будущий президент всерьез занимался футболом и даже находился на просмотре в одном из ведущих турецких футбольных клубов «Фенербахче». Однако отец Реджепа был против футбольной карьеры сына и настоял на том, чтобы тот продолжал учебу.

Позднее Эрдоган вступил в «Партию благоденствия», возглавляемую все тем же Эрбаканом. Партия запомнилась тем, что одержала победу на парламентских выборах 1995 года, а также своей радикальной исламистской идеологией. В 1998 году она была запрещена Конституционным судом Турции.

Ко временам, когда молодой представитель партии исламистов Эрдоган возглавлял Стамбул, жители города относятся противоречиво.

С одной стороны, он ко всеобщему негодованию запретил употребление алкоголя в городских кафе, с другой — сумел возродить аварийную подачу пресной воды и убрать мусор с городских мощеных улиц.

Русен Какир, биограф Эрдогана, подчеркивает провинциальное воспитание политика и разделяемые им ценности рабочего класса:

«В отличие от Эрбакана, который был духовным отцом для своих сторонников, Эрдоган был для них, как брат».

В 2001 году Эрдоган вышел из тени наставника, основав «Партию справедливости и прогресса». Эмблемой организации была выбрана светящаяся лампочка, символизирующая просвещение, а сам Эрдоган поспешил дистанцироваться от исламистского прошлого.

Политик стал продвигать идеи вступления Турции в Европейский союз и проведения политических реформ по образцу западных стран. В это же время бывшие соратники Эрдогана по «Партии благоденствия» обвиняли его в «предательстве» идей Эрбакана.

Но это не помешало партии Эрдогана победить на выборах, а ему самому — стать премьер-министром.

Для жителей Турции он выглядел как человек, способный продолжить демократизацию страны и в то же время сохранить ее традиции.

Здесь стоит отметить, что в Турции существуют две доминирующие политические традиции, вокруг которых разворачиваются основные политические споры — кемализм и неоосманизм. Первая восходит к Мустафе Кемалю Ататюрку, вторая — к наследию Османской империи.

После кемалистской революции и свержения Османской империи Ататюрк провозгласил новый политический курс, в основе которого лежали «шесть стрел». Одной из них являлся секуляризм — отделение государства от церкви и отмена шариатского права.

«Мы глубоко уважаем религию. Мы не являемся оппозиционерами мысли и мышления. Мы только взываем не вмешивать религиозные дела в дела государства и народа. Мы не должны дать шансов реакционерам», — гласит один из принципов кемализма.

Кемалисты и неоосманисты расходятся и по таким вопросам как интеграция Турции в Европу — первые выступают за вступление страны в ЕС, вторые — являются евроскептиками.

Эрдоган уникален тем, что смог соединить эти две традиции воедино. Хотя он неоднократно провозглашал продолжение курса Ататюрка и свою приверженность идеям кемализма, его исламистское прошлое давало о себе знать.

В 2007 году в Анкаре прошел митинг против выдвижения Эрдогана на пост президента, в котором приняли участие 300 000 человек. Протестующие опасались, что, на этой должности, Эрдоган изменит светские основы турецкого государства.

Чтобы избежать ненужных на тот момент репутационных издержек, «Партия справедливости и развития» приняла решение выдвинуть кандидатом в президенты давнего сторонника Эрдогана Абдуллах Гуля, который в последствии одержал победу. В свою очередь, Эрдоган использовал протестные настроения для консолидации своих сторонников и победы на парламентских выборах 2007 года.

После этого Эрдогану удалось провести конституционную реформу, согласно которой президент избираться всеобщим голосованием (до этого его выбирал парламент). Так, он заложил основу для своего будущего единоличного правления.

Новый султан Турции

С тех пор прошло уже почти 12 лет, и, как оказалось, Конституционный референдум 2007 года стал не последним изменением политической системы Турции при Эрдогане.

В 2010 году его партия вновь выиграла конституционный референдум, по результатам которого были внесены поправки в целый ряд статей главного закона страны.

С помощью референдума Эрдогану удалось обуздать неимоверное политическое влияние турецких военных и судебной системы.

Год спустя «Партия справедливости и развития» третий раз подряд выиграет парламентские выборы — беспрецедентный для Турции случай. Эрдоган продолжал говорить, что страна «все еще намерена» вступить в ЕС, но верилось в это все меньше.

Несмотря на экономические достижения Турции в эпоху Эрдогана, он неоднократно подвергался критике за узурпацию власти и множественные нарушения прав человека.

«Он демонстрирует самодержавные намерения, бросая врагов в тюрьму и запугивая СМИ», — писал в 2011 году о режиме Эрдогана TIME.

Масла в огонь добавляли его скандальные высказывания о том, что «мужчины и женщины неравны, так как у них разная природа». Помимо этого, Эрдоган заявлял, что «женщины должны иметь троих детей».

Все это привело к массовым протестам в 2013 году, которые в основном прошли в Стамбуле на площади Таксим. После того как полиция применила слезоточивый газ, число протестующих с каждым днем увеличивалось. В результате тех столкновений несколько тысяч протестующих получили различные травмы.

В 2014 году Эрдоган одержал победу на первых в истории Турции прямых президентских выборах. Два года спустя в Турции была произведена попытка государственного переворота.

Эрдоган обратился к народу и призвал людей выйти на улицы, чтобы противостоять военным, стоящими за восстанием. Он обвинил в попытке государственного переворота своего бывшего соратника, ставшего непримиримым соперником Фетхулла Гюлена, который живет в эмиграции в Пенсильвании.

Попытка государственного переворота привела к очередному конституционному референдуму — более 51% населения проголосовало за переход к президентской форме правления и расширения полномочий главы страны.

Новые поправки в Конституцию, помимо прочего, заложили основу для будущего правления Эрдогана, который теперь может оставаться у власти вплоть до 2029 года.

Международные наблюдатели подвергли сомнению честность референдума. По их словам, выборы были проведены со множеством нарушений, а оппозиция получила гораздо меньше телевизионного времени для отстаивания своих позиций.

В прошлом году Эрдоган вновь был избран президентом Турции с отрывом в 22% голосов. Теперь он обладает самыми обширными полномочиям среди всех турецких лидеров со времен падения Османской империи.

Среди своих сторонников, особенно в центральной провинциальной части Турции, Эрдоган имеет прозвище «султан».

Неизвестно, добился ли бы он такой поддержки населения, если бы выборы прошли хотя бы на пару месяцев позже. За последний год турецкая лира упала более чем на 20% — Турция стала переживать тяжелый экономический кризис. Эрдоган обвинил во всем финансовый рынок и спекулянтов, хотя рецессия связана со снижением у инвесторов доверия к экономике Турции из-за волны арестов.

Внешняя политика Эрдогана также противоречива. Он угрожал ЕС тем, что откроет границы и пустит в Европу огромные потоки беженцев; сначала обвинял Израиль в жестоком обращении с палестинцами, а потом поддержал решение Трампа перенести американское посольство в Иерусалим; втянул Турцию в сирийский конфликт на стороне оппозиции — Эрдогана неоднократно обвиняли в пособничестве террористам и открытой войне с сирийский курдами, которые борются с джихадистами.

Правление Эрдогана в любом случае войдет в историю. Так, одно из самых авторитетных изданий, специализирующихся на международных отношениях, Foreign Affairs включило президента в Турции в список «главных мыслителей» последних десяти лет.

Сейчас можно говорить, что в Турции установилось правление одного человека. Это признают и сами турки — как сторонники Эрдогана, так и его противники. Одни с радостью, другие с горечью.

Об этом свидетельствует и их отношение к недавно построенному в Анкаре Президентскому дворцу, который в 50 раз превышает территорию Белого дома и в три раза — размер московского Кремля. Как пишет The Guardian , опираясь на слова жителей столицы Турции, для оппозиции дворец является символом авторитарного правления, установившегося в стране, а для сторонников Эрдогана — символом «Новой Турции».

Но главный подарок на день рождения для Эрдогана, фанатичного любителя футбола — первое место в турнирной таблице чемпионата Турции покровительствуемого им клуба «Истанбул Башакшехир».

Еще недавно этот клуб играл во второй турецкой лиге, а сегодня обыгрывает «Фенербахче». В этот клуб когда-то давно, 40 лет назад, не смог пробиться из-за строгости отца, один юноша, который так и не стал выдающимся футболистом, но зато стал некоронованным султаном Турции.