Асад встретился с верховным аятоллой Ирана

В ходе встречи Хаменеи поздравил Асада с победами сирийской армии. "Эти победы нанесли решительный удар по западным и американским планам в регионе, что требует проявления большей предосторожности, относительно того, что они могут подстроить в будущем в качестве реакции на свой проигрыш", — цитирует аятоллу пресс-служба Асада.

Стороны подчеркнули намерение и дальше противостоять политике эскалации ряда западных стран их и попыткам посеять хаос в регионе, особенно против Сирии и Ирана.