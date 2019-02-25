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Асад встретился с верховным аятоллой Ирана 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: SANA
Президент Сирии Башар Асад в понедельник встретился в Тегеране с верховным аятоллой Ирана Али Хаменеи, сообщает пресс-служба Асада.
В ходе встречи Хаменеи поздравил Асада с победами сирийской армии. "Эти победы нанесли решительный удар по западным и американским планам в регионе, что требует проявления большей предосторожности, относительно того, что они могут подстроить в будущем в качестве реакции на свой проигрыш", — цитирует аятоллу пресс-служба Асада.
Стороны подчеркнули намерение и дальше противостоять политике эскалации ряда западных стран их и попыткам посеять хаос в регионе, особенно против Сирии и Ирана.
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Ближний Восток , В мире , Башар Асад , Али Хаменеи , Иран , Сирия , Тегеран
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