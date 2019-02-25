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В Сирию за сутки вернулись более 800 беженцев 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Более 800 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за прошедшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев.
"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 838 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" — 104 человека (женщин — 32, детей — 53), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" — 734 человека (женщин — 220, детей — 374)", — говорится в сообщении.
Добавляется, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились 86 сирийцев. Отмечается, что из идлибской зоны деэскалации вывод беженцев не осуществлялся.
Кроме того, инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Уфания, Трунжа, Хан-Урайниба, Харфа (провинция Эль-Кунейтра), Шаура (провинция Дамаск). Они разминировали 1,9 гектара территории, а также обнаружили и уничтожили 32 взрывоопасных предмета.
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Ближний Восток , В мире , Ливан , Сирия
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