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Саудовский король рассказал о единой Палестине и удивил арабов 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: Reuters
Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз аль-Сауд рассказал о Палестине в границах 1937 года и вызвал недоумение. Он произнес речь на саммите Европейского союза и Лиги арабских государств в Каире, передает турецкое агентство Anadolu.
Когда монарх говорил о позиции Эр-Рияда по палестинскому вопросу, он употребил выражение «в границах 1937 года». Это, как отмечают журналисты, противоречит общепринятым формулировкам.
«Подтверждаем неизменную политику в вопросе восстановления всех законных прав палестинского народа, главным образом по созданию независимого Палестинского государства в границах 1937 года и со столицей в Восточном Иерусалиме», — приводит его слова Anadolu.
Отмечается, что король читал речь с листа. В Саудовской Аравии и Израиле пока никак не прокомментировали произошедшее.
В июле 1937 года в ходе Арабского восстания 1936-1939 года комиссия Пиля опубликовала отчет, в котором говорилось, что конфликт не может быть разрешен в рамках единого государства и предложила разделить Палестину на две части. Еврейское государство, согласно плану, получало большую часть территории. Арабы же получали территории на западном берегу Иордана, Негев и окрестности Газы.
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Ближний Восток , В мире , ЕС , Лига арабских государств , Каир , Палестина , Саудовская Аравия , Эр-Рияд
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