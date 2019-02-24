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Нетаньяху: Израиль будет «сколько нужно» действовать против Ирана в Сирии 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © AP Photo / Sven Hoppe
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в преддверии визита в Россию заявил, что еврейское государство продолжит действовать "сколько нужно", чтобы остановить попытки Ирана закрепиться в военном отношении в Сирии.
Глава правительства сообщил, что намерен поставить иранскую тему во главу предстоящих в среду переговоров в Москве, а также обсудить с российским руководством совершенствование системы "деконфликтинга" в Сирии, в которой израильтяне видят залог свободы действий в соседней стране.
"Я меня есть ясное послание иранскому режиму, который хочет уничтожить Израиль. Израиль продолжит действовать столько, сколько нужно, чтобы остановить наращивание иранского военного присутствия в Сирии", — цитирует канцелярия Нетаньяху его выступление на воскресном заседании кабинета.
Предстоящие встречи в Москве имеют, по словам премьер-министра, большое значение для Израиля и его вооруженных сил.
"В среду я встречаюсь с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. У нас состоялся предварительный телефонный разговор перед встречей и, конечно, иранский вопрос будет во главе наших обсуждений… Мы также обсудим укрепление механизма координации между Армией обороны Израиля и российскими военными для сохранения стабильности и предотвращения ненужных трений в регионе", — сказал Нетаньяху.
Отладка механизмов и процедур взаимодействия, которыми пользуются российские и израильские военные во избежание случайных боестолкновений и иных инцидентов, приобрела особую актуальность после гибели самолета-разведчика Ил-20 ВКС РФ, который был 17 сентября случайно сбит ПВО Сирии при отражении налета ВВС Израиля.
Не считая ноябрьского разговора на полях мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже, визит Нетаньяху в Москву будет его первой очной встречей с Путиным после катастрофы. Ответственность за нее в Москве возлагают на израильтян, которые своей вины не признают. Механизм "деконфликтинга" действует с осени 2015 года. Его основу составляет линия оперативной связи между российской авиабазой "Хмеймим" в Сирии и израильским командно-штабным комплексом "Кирия" в Тель-Авиве.
Визит Нетаньяху в Москву, которому предшествовало несколько раундов консультаций военных ведомств двух стран, первоначально намечался на нынешний четверг, но был отложен по просьбе израильтян, сославшихся на занятость премьер-министра подготовкой к апрельским выборам.
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Комментарии
Ближний Восток , В мире , Биньямин Нетаньяху , Владимир Путин , ЦАХАЛ , Израиль , Иран , Москва , Сирия
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