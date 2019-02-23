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Разведывательный самолет США летал над Читой 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Reuters
Американский самолет-разведчик был замечен в Читинской области. Самолет совершал полет по предварительному согласованию с российской стороной в рамках программы «Открытое небо».
О новости сообщил портал PlaneRadar, специализирующийся на наблюдении за полетами самолетов и вертолетов.
«Наблюдательный самолет ВВС США. Boeing OC-135B #Open #Skies, бортовой номер 61-2670, позывной #OSY12F, в зоне действия приёмника г. Чита, UIAA», — передал новость PlaneRadar и подтвердил ее скриншотом, на котором ясно видно, что означенный борт находится очень близко к Чите и над российской территорией.
Договор по открытому небу разрешает разведывательным самолетам стран-участниц периодически совершать полеты над чужими территориями и собирать необходимые данные.
Ранее «СП» сообщала новость о том, что 24 января истребитель Су-27 ВВС РФ был поднят на перехват разведывательного самолета «Гольфстрим» военно-воздушных сил Швеции.
Новости об армии: Британский самолёт-разведчик работает у российского побережья Черного моря
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Ближний Восток , Армия , Войска , Оружие , Boeing , США , Чита
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