Боевики блокируют выход сирийцев из лагеря «Эр-Рукбан»

Боевики незаконных вооруженных формирований продолжают блокировать выход сирийцев из лагеря "Эр-Рукбан", заявил в понедельник руководитель российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин

Ранее сообщалось, что с 19 февраля начали действовать два мобильных пункта пропуска "Джелеб" и "Эль-Гураб" для выхода беженцев из лагеря "Эр-Рукбан", находящегося внутри 55-километровой зоны вокруг американской базы в Эт-Танфе.

"Действующие в 55-километровой зоне боевики незаконных вооруженных формирований продолжают блокировать выход гражданских лиц из лагеря "Эр-Рукбан", — говорится в сообщении.

Кроме того, нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований продолжаются в идлибской зоне деэскалации. "В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Икко, Сафсафа и Сафар провинции Латакия, Зор-Махрука провинции Хама, Кинсиба провинции Идлиб", — говорится в сообщении.

Соломатин рассказал, что по состоянию на 24 февраля более 55,2 тысячи сирийцев, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших участников незаконных вооруженных формирований, попали под амнистию в Сирии.

Генерал-лейтенант добавил, что продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. "При содействии российского ЦПВС обеспечена работа десяти пунктов пропуска, в том числе одного воздушного и одного морского. По состоянию на 24 февраля 2019 года возвратилось 224424 человека", — отметил он.