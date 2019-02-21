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Основные соперники Нетаньяху объединились ради победы на выборах в Израиле 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: AP Photo / Sven Hoppe
Основные соперники премьер-министра Биньямина Нетаньяху договорились объединиться, чтобы на апрельских выборах в парламент положить конец десятилетнему правлению правых в Израиле, передает радиостанция "Кан".
Центристские партии "Хосен ле-Исраэль" ("Стойкость Израиля") и "Еш Атид" ("Есть будущее") сформируют единый список кандидатов, а их лидеры, бывший начальник Генштаба Бенни Ганц и экс-министр финансов Яир Лапид, будут в случае успеха по очереди руководить правительством.
"Руководствуясь национальной ответственностью, Ганц, Лапид и Яалон решили сформировать объединенный список, который станет новой правящей партией Израиля", — цитируют СМИ совместное заявление.
Моше Яалон, в прошлом также возглавлявший Генштаб и руководивший министерством обороны, еще раньше присоединился со своей партией "Телем" к "Хосен ле-Исраэль". К блоку примкнул еще один бывший глава Генштаба Габи Ашкенази.
Проводившиеся ранее опросы показывали, что общий список Ганца и Лапида может на выборах 9 апреля опередить по числу полученных мандатов правящую ныне партию "Ликуд" с ее лидером Нетаньяху, который претендует на четвертый подряд и пятый в карьере премьерский срок. Кто получит право на формирование правительства, будет в большей степени зависеть от общей расстановки сил в будущем Кнессете. По закону, премьер-министром в Израиля становится депутат, который сумеет сколотить коалицию парламентского большинства, заручившись поддержкой минимум 61 из 120 коллег.
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Комментарии1
Ближний Восток , В мире , БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ , МОШЕ ЯАЛОН , Габи Ашкенази , Министерство обороны , Генштаб , Израиль
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