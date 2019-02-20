Лавров: США намерены расколоть Сирию

Главная цель присутствия США Сирии — создать на восточном берегу Евфрата квазигосударство, расколов страну, заявил глава российского МИД Сергей Лавров . Он подчеркнул, что Вашингтон не позволяет законному правительству вернуть контроль над всем государством и угрожает курдам перестать оказывать военную помощь в случае их перехода на сторону официальной сирийской власти.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США стремятся создать на восточном берегу Евфрата в Сирии квазигосударство и расколоть эту страну. По его словам, ситуация на северо-востоке Сирии стала последствием незаконного пребывания там американской стороны.

«США под предлогом борьбы с терроризмом и взяв к себе в союзники основные курдские структуры, на самом деле, параллельно с некими боевыми действиями против ИГ (организация запрещена в России) [«Исламское государство», запрещено в РФ], вели к образованию на восточном берегу Евфрата квазигосударства», — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции после встречи с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.

Он обратил внимание, что на данный момент для Вашингтона главная задача — не допустить возвращения на восточный берег Евфрата сирийского правительства. США прямо говорят, что даже после ухода из Сирии будут поддерживать курдов, но только до тех пор, пока они не перейдут на сторону сирийского правительства и России, подчеркнул Лавров.

«Иными словами, задача восстановления и территориальной целостности Сирии, под которой подписалось все международное сообщество, включая США, для американцев являлось лишь маневром для отвода глаз», — уверен министр.

Он также сообщил, что США уже активно вкладывают средства в это создаваемое ими квазигосударство. По его словам, Вашингтон заставляет союзников платить за обустройство этой части Сирии, запрещая финансировать восстановление инфраструктуры другой части арабской республики, которая остается под контролем законного правительства.

«Ситуация там должна определяться не прихотью США. Пытаться диктовать условия суверенной стране как ей распоряжаться своими территориями — это немножко чересчур даже для нынешних властей США, которые своей лихостью в международном праве составили себе известную репутацию», — возмутился глава внешнеполитического ведомства.

Днем ранее агентство Reuters со ссылкой на генерал-лейтенанта Пола Лакамеру сообщило, что Соединенные Штаты перестанут оказывать военную помощь Сирийским демократическим силам (СДС) в борьбе с террористами ИГ, если СДС начнут сотрудничать с президентом Сирии Башаром Асадом или Россией.

«Как только эти отношения разорвутся, потому что они возвращаются к режиму, с которым у нас нет отношений, [или] к русским… когда это произойдет, мы больше не будем с ними партнерами», — подчеркнул Лакамера.

В конце декабря американский президент Дональд Трамп сообщил о выводе армии США из Сирии. По его словам, изначально Вашингтон собирался отправить свой военный контингент в Сирию только на три месяца, но в итоге американские вооруженные силы пребывали там несколько лет.

«Что касается Сирии, изначально мы собирались ограничить наше [военное] присутствие там тремя месяцами, и это было семь лет назад — и мы не покидали [Сирию]. Когда я стал президентом, «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России) безумствовало. Сейчас ИГ в значительной степени побеждено, и другие страны региона, в том числе Турция, смогут с легкостью позаботиться об оставшихся [боевиках]. Мы возвращаемся домой!» — написал глава государства в твиттере.

Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами находится на территории Сирии с 2014 года. При этом ее действия не были согласованы с властями арабской республики и не соответствуют резолюции СБ ООН , то есть не являются легитимными.

Россия с 2015 года проводит там операцию против «Исламского государства» по запросу президента Сирии Башара Асада. Сирийское правительство неоднократно жаловалось на незаконное присутствие коалиции США на территории САР.

Кстати, Лавров уже не первый раз изобличает истинные мотивы пребывания американских военных в республике. В конце августа прошлого года он заявил, что удары США по Сирии, нанесенные без предъявления доказательств применения Дамаском химоружия, наглядно демонстрируют, кто и как действует в отношении этого ближневосточного государства.

«Что касается обвинений правительства САР в применении химического оружия, то до сих пор не было представлено никаких доказательств, в том числе применительно к нашумевшему инциденту в городе Дума 7 апреля этого года. Там не было обнаружено ни следов применения химоружия, ни жертв или пострадавших, ни свидетелей», — сказал Лавров словацкой газете «Правда».