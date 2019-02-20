Haaretz (Израиль): Израиль совершает самоубийство

Haaretz. До 2065 года Израиль может стать самым перенаселенным государством в мире, которое окажется неспособным ни прокормить, ни содержать свое население. Чудовищная скученность, от которой Израиль страдает уже сейчас — на дорогах, в школах и больницах — самая большая в мире среди развитых стран, отмечается в статье. До 2065 года Израиль может стать самым перенаселенным государством в мире, которое окажется неспособным ни прокормить, ни содержать свое население.

После Катастрофы [Холокоста] закон о возвращении [репатриантов в Израиль] можно было воспринимать, как позитивный и оправданный инструмент для спасения жизни евреев. В 2019 году этот закон превратился в самоубийственный. Выясняется, что Израиль на всех парах несется к саморазрушению двумя параллельными путями.

Первый путь — двунациональное государство, которое Израиль создал собственными руками, отказавшись положить конец оккупации и создать палестинское государство, что может кончиться для Израиля гражданской войной.

Второй путь — смерть от удушья.

По леденящим душу данным, которые 6 февраля с.г. опубликовала Мерав Арлозоров, чудовищная скученность, от которой Израиль страдает уже сейчас, — на дорогах, в классах и в больницах — самая большая в мире среди развитых стран. Израильские граждане чувствуют это на своей шкуре каждый день.

По скученности населения на 1 кв. км Израиль находится на третьем месте среди развитых стран, и к 2035 году станет самым скученным из них.

Речь идет о крошечном государстве с ужасающе высоким уровнем рождаемости. Наше население росло со скоростью 2 процента в год по сравнению с 0,5 процента в развитых странах. Это — естественный прирост, характерный для стран Третьего мира. До 2065 года Израиль станет самым перенаселенным государством среди 180 стран мира, за исключением Бангладеш. Качество и уровень жизни деградируют полностью. Рекомендуется всерьез прислушаться к прогнозу: если не произойдет резкого изменения нынешних тенденций на двух вышеупомянутых путях саморазрушения, через 46 лет наши дети будут жить в двунациональном государстве, пронизанном апартеидом, расизмом и религиозным фундаментализмом с обеих сторон, которое к тому же будет вторым самым перенаселенным государством в мире, где у них не будет работы (и, похоже, это станет не самой горящей проблемой).

Причиной скученности стал чрезмерный патриотизм евреев. В уровне рождаемости арабов и друзов в последние десятилетия наступил сильный спад. Фанатичный национализм евреев в Израиле придавит все это государство. Здешние евреи делают детей, потому что это — Божья и/или патриотическая заповедь, чтобы быть хорошими евреями. Они делают детей, исходя из того, что главное — прежде всего быть евреями, и только потом — людьми со своими личными страстями. В результате они доводят до ручки Государство Израиль, топят его в человеческом потоке, который оно не в состоянии ни прокормить, ни содержать. Эта экономическая и экологическая катастрофа уже за углом. Израиль кончает самоубийством с помощью своих граждан с промытыми мозгами, которые убивают его от избытка любви и имперских стремлений.

Представьте себе, что миллионы евреев по всему миру решили бы воспользоваться своим правом по закону о возвращении и репатриировались в Израиль, к чему их подталкивают Биньямин Нетаниягу и Нафтали Беннет. В результате Израиль стал бы не сильнее, а слабее. Кромешный ад смертельной скученности возрос бы в сто раз. Вопреки безумным иллюзиям всех, кто одержим мессианством, сбор всех евреев в Сионе никоим образом не приблизил бы создания Божьего царства в Израиле, но привел бы к его мучительной кончине.

Иными словами, Израиль физически не в состоянии стать домом для евреев всего мира. Он едва в состоянии быть домом для евреев, которые живут в нем сегодня.

Всевышний, если бы Он существовал, никогда не допустил бы таких базовых ошибок в арифметике. Бог с ним, что евреи твердят, что у них нет партнера для заключения мира. Вопрос в том, можно ли их самих считать партнерами для прекращения массового самоубийства с помощью рождаемости и закона о возвращении.