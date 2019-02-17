Израильские танки атаковали два поста ХАМАС

Танки Армии обороны Израиля (IDF) атаковали два военных поста ХАМАС на севере сектора Газа после ранения израильского военнослужащего. Об этом информирует пресс-служба IDF в своём Twitter.

«Танки IDF только что нанесли удар по двум военным постам ХАМАС в Газе в ответ на ранение израильского военного, который пострадал из-за брошенного взрывного устройства в ходе беспорядков в секторе Газа», — указано в сообщении.

В начале февраля сообщалось, что израильский танк атаковал пост военной группировки ХАМАС в секторе Газа.