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Израильские танки атаковали два поста ХАМАС 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Танки Армии обороны Израиля (IDF) атаковали два военных поста ХАМАС на севере сектора Газа после ранения израильского военнослужащего. Об этом информирует пресс-служба IDF в своём Twitter.
«Танки IDF только что нанесли удар по двум военным постам ХАМАС в Газе в ответ на ранение израильского военного, который пострадал из-за брошенного взрывного устройства в ходе беспорядков в секторе Газа», — указано в сообщении.
В начале февраля сообщалось, что израильский танк атаковал пост военной группировки ХАМАС в секторе Газа.
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Ближний Восток , В мире , ЦАХАЛ
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