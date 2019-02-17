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В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Свыше тысячи человек вернулись в Сирию из Ливана и Иордании за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1092 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" — 173 человек (женщин — 52, детей — 88), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" — 919 человек (женщин — 276, детей — 469)", — говорится в бюллетене.
Сообщается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись 38 сирийских граждан.
Фонд имени Кадырова провел благотворительную акцию в Алеппо, в ходе которой сирийским гражданам выдали одну тонну хлеба.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 1,9 гектара территории. "Обнаружено и уничтожено 26 взрывоопасных предметов", — говорится в бюллетене.
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Ближний Восток , В мире , Иордания , Ливан , Сирия
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