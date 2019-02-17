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Зариф горько пошутил о базах США вокруг Ирана 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, в шутливой форме отреагировал на обвинения с американской стороны в том, что Тегеран якобы вмешивается в дела Ближнего и Среднего Востока.
«США утверждают, что Иран вмешивается в дела региона. Но кто-нибудь задался вопросом — а чей это регион? Взгляните на карту. Военные США проехали 10 тыс. километров, чтобы обложить все наши границы своими базами. Есть даже шутка о том, что это иранские границы поместили себя посреди американских баз», — приводит его слова РИА «Новости».
Администрация президента США Дональда Трампа придерживается жесткого курса в отношении Ирана. Ранее в воскресенье СМИ писали, что США стремятся свергнуть режим в Иране по сценарию, схожему с иракскому, с привлечением помощи Израиля и Саудовской Аравии.
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Ближний Восток , В мире , Дональд Трамп , Администрация США , РИА Новости , Иран , США , Тегеран
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