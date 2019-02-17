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Асад назвал Эрдогана «мелким слугой Америки» 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: SANA
Президент Сирии Башар Асад заявил, что вторая часть конституционной комиссии от сирийской оппозиции представляет не сирийский народ, а точку зрения Турции.
Решение о создании конституционной комиссии САР было принято на конгрессе сирийского национального диалога, который прошел в Сочи в январе 2018 года.
По словам сирийского президента, представители правительства Сирии в комиссии представляют точку зрения сирийского государства и большей части сирийского народа.
"Есть другая сторона, которая, логично, должна представлять вторую сторону сирийского народа, не согласную с точкой зрения государства. Однако, как вам известно, эта сторона представляет турецкое государство, они не представляют ни сирийскую сторону, ни себя. Вопрос: обсуждаем ли мы в этой комиссии сирийскую конституцию или же турецкую?", — заявил Асад, выступая перед главами местных муниципальных советов. Выступление транслировалось по сирийскому телевидению.
Он отметил, что политический процесс по Сирии, запущенный в Женеве в 2012 году, ничего не достиг из-за политики враждебных САР стран. "Враждебные нам страны упорно мешают любому процессу (урегулирования — ред.), даже если он серьезен, например, процесс в Сочи и Астане, который был как минимум позитивен и успешен", — подчеркнул Асад.
Сирийский президент в своей речи назвал "мелким слугой Америки" турецкого лидера Тайипа Эрдогана.
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Ближний Восток , В мире , Башар Асад , Сирия , Сочи , Турция
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