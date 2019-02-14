Путин выразил соболезнования в связи с терактами в Иране

"Начать нашу встречу хотел бы с выражения соболезнований в связи с терактами, которые имели место в Иране, в связи с жертвами, которые имеют место быть. Хочу выразить соболезнования всему иранскому народу и семьям погибших — всем, кто пострадал в террористических актах", — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что террорист-смертник за рулем заминированного автомобиля подорвался рядом с автобусом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинции Систан и Белуджистан. Жертвами террористической атаки стал 41 человек, включая военных и мирных жителей. Суннитская экстремистская группировка "Джейш аль-Адль" взяла на себя ответственность за взрыв.