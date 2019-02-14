Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Во Внуково столкнулись два самолета
Во Внуково столкнулись два самолета

Путин выразил соболезнования в связи с терактами в Иране 

РИА Новости + ещё 1 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Хасаном Роухани в Сочи выразил соболезнования народу Ирана в связи с терактами.
"Начать нашу встречу хотел бы с выражения соболезнований в связи с терактами, которые имели место в Иране, в связи с жертвами, которые имеют место быть. Хочу выразить соболезнования всему иранскому народу и семьям погибших — всем, кто пострадал в террористических актах", — заявил Путин.
Ранее сообщалось, что террорист-смертник за рулем заминированного автомобиля подорвался рядом с автобусом Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в провинции Систан и Белуджистан. Жертвами террористической атаки стал 41 человек, включая военных и мирных жителей. Суннитская экстремистская группировка "Джейш аль-Адль" взяла на себя ответственность за взрыв.
Последние новости
Умер народный артист России Сергей Захаров Точка невозврата: 22-триллионный госдолг США вышел из-под контроля В США потеряли "кровавый контракт с Путиным", но упорно ищут
Ближний Восток , Политика , Хасан Роухани , Владимир Путин , Иран , Сочи
Читайте также
Видео
Песков объяснил шутки Путина в адрес Минниханова
Политика
Исчезновение Ротару взволновало россиян
Шоу-бизнес
В деле Арашуковых появился таинственный генерал
Происшествия
На встрече Путина и Роухани возникли проблемы
Политика
Украинцы бредят о вмешательстве Путина в выборы
В мире Украина
Эрдоган опоздал на встречу с Путиным
Политика В мире
«Что? Где? Почем?»: по каким правилам играют знатоки
Общество Статьи
Путин встретился с Эрдоганом
Политика
Болгария захотела российского вмешательства
В мире Статьи
Сильная турбулентность разнесла салон лайнера
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение