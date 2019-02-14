Нетаньяху заявил о намерении вести борьбу с Ираном

«Это встреча 60 министров и представителей стран со всего мира, выступающих против Ирана. По сути, это открытая встреча с представителями ведущих арабских стран, которые встречаются за одним столом с Израилем для продвижения общих интересов в борьбе против Ирана», — заявил Нетаньяху.

По данным издания, изначально в заявлении премьера фигурировало слово «война». Позже его заменили на словосочетание «борьба с Ираном».

Тем временем главнокомандующий Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери заявил, что враждебные антииранские переговоры не смогут пошатнуть власть Исламской Республики. Также у других стран не получиться повлиять на политику государства.

В конце прошлого года Иран предупредил Израиль о том, что не оставит без ответа намерение еврейского государства испортить отношения между Евросюзом и Исламской Республикой.

В свою очередь, Биньямин Нетаньяху заявлял, что в Тегеране существует тайный склад, и там хранятся 15 контейнеров. В каждом из них находятся оборудование и ядерные материалы. Премьер в качестве доказательства показал фото стены с железными воротами.