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Нетаньяху заявил о намерении вести борьбу с Ираном 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Борьбу с Ираном обсудили Израиль и представители арабских стран на организованной Соединенными Штатами и Польшей министерской конференции в Варшаве. Такое заявление сделал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху после встречи с ответственным за иностранные дела Омана Юсефом бен Алауи бен Абдаллой. Об этом сообщила «Российская газета».
«Это встреча 60 министров и представителей стран со всего мира, выступающих против Ирана. По сути, это открытая встреча с представителями ведущих арабских стран, которые встречаются за одним столом с Израилем для продвижения общих интересов в борьбе против Ирана», — заявил Нетаньяху.
По данным издания, изначально в заявлении премьера фигурировало слово «война». Позже его заменили на словосочетание «борьба с Ираном».
Тем временем главнокомандующий Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери заявил, что враждебные антииранские переговоры не смогут пошатнуть власть Исламской Республики. Также у других стран не получиться повлиять на политику государства.
В конце прошлого года Иран предупредил Израиль о том, что не оставит без ответа намерение еврейского государства испортить отношения между Евросюзом и Исламской Республикой.
В свою очередь, Биньямин Нетаньяху заявлял, что в Тегеране существует тайный склад, и там хранятся 15 контейнеров. В каждом из них находятся оборудование и ядерные материалы. Премьер в качестве доказательства показал фото стены с железными воротами.
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Ближний Восток , Биньямин Нетаньяху , Варшава , Израиль , Иран , Оман
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