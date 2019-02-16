США и Индия договорились бороться с укрывательством террористов в Пакистане

В пятницу Болтон и советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал провели телефонный разговор, инициированный американской стороной.

"Два советника дали слово проводить совместную работу, чтобы обеспечить прекращение безопасного нахождения в Пакистане «Джаиш-е-Мухаммад» и террористических группировок, выбравших целью Индию, США и другие регионы. Они решили привлечь Пакистан к ответу за его выполнение резолюций ООН ", — говорится в сообщении МИД.

Кроме того, в ходе разговора «Болтон поддержал право Индии на самооборону перед лицом межгосударственного терроризма». «Он предложил всевозможную поддержку Индии для того, чтобы без промедления привлечь к ответственности исполнителей и кураторов теракта», — говорится в заявлении.

Взрыв самодельной бомбы в штате Джамму и Кашмир в Индии в четверг унес жизни 45 человек. Ответственность за нападение взяли на себя террористы из группировки «Джаиш-е-Мухаммад». Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что силам безопасности страны предоставлена полная свобода действия для борьбы с терроризмом. Он отметил, что соседний Пакистан, который переживает серьезный экономический кризис, хочет разрушить Индию такими трагедиями, однако «их планы никогда не осуществятся». МИД Пакистана заявил, что решительно отвергает попытки без какого-либо расследования связать Исламабад с терактом.

Группировка «Джаиш-е-Мухаммад» ("Армия пророка Мухаммеда") является одной из более чем десяти действующих в индийском штате Джамму и Кашмир сепаратистских группировок исламистского толка, которые борются за независимость штата от Индии или за его присоединение к соседнему Пакистану. При этом считается, что группировка базируется на контролируемой Пакистаном части Кашмира, совершая вылазки в индийский штат.

При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.