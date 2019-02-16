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США и Индия договорились бороться с укрывательством террористов в Пакистане 

РИА Новости + ещё 36 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и его коллега из Индии Аджит Довал в ходе телефонного разговора договорились совместно бороться с практикой укрывательства террористов на территории Пакистана, сообщает индийский МИД.
В пятницу Болтон и советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал провели телефонный разговор, инициированный американской стороной.
"Два советника дали слово проводить совместную работу, чтобы обеспечить прекращение безопасного нахождения в Пакистане «Джаиш-е-Мухаммад» и террористических группировок, выбравших целью Индию, США и другие регионы. Они решили привлечь Пакистан к ответу за его выполнение резолюций ООН", — говорится в сообщении МИД.
Кроме того, в ходе разговора «Болтон поддержал право Индии на самооборону перед лицом межгосударственного терроризма». «Он предложил всевозможную поддержку Индии для того, чтобы без промедления привлечь к ответственности исполнителей и кураторов теракта», — говорится в заявлении.
Взрыв самодельной бомбы в штате Джамму и Кашмир в Индии в четверг унес жизни 45 человек. Ответственность за нападение взяли на себя террористы из группировки «Джаиш-е-Мухаммад». Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что силам безопасности страны предоставлена полная свобода действия для борьбы с терроризмом. Он отметил, что соседний Пакистан, который переживает серьезный экономический кризис, хочет разрушить Индию такими трагедиями, однако «их планы никогда не осуществятся». МИД Пакистана заявил, что решительно отвергает попытки без какого-либо расследования связать Исламабад с терактом.
Группировка «Джаиш-е-Мухаммад» ("Армия пророка Мухаммеда") является одной из более чем десяти действующих в индийском штате Джамму и Кашмир сепаратистских группировок исламистского толка, которые борются за независимость штата от Индии или за его присоединение к соседнему Пакистану. При этом считается, что группировка базируется на контролируемой Пакистаном части Кашмира, совершая вылазки в индийский штат.
При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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Ближний Восток , Азия , Нарендра Моди , Джон Болтон , МИД , ООН , РИА Новости , Индия , Москва , Пакистан , США
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