Россия осудила нападение террористов на индийский военный конвой

Взрыв самодельной бомбы в штате Джамму и Кашмир в Индии унес жизни 45 человек. Ответственность за нападение взяли на себя террористы из группировки «Джаиш-е-Мухаммад».

"Решительно осуждаем подлое нападение террористов на индийский военный конвой в округе Пульвама штата Джамму и Кашмир 14 февраля, в результате которого погибли более 40 военнослужащих. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

В Москве уверены, что преступление, ответственность за которое взяла на себя группировка «Джаиш-е-Мухаммад», будет должным образом расследовано, а его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание.

"Подтверждаем неизменную поддержку со стороны России правительству дружественной Индии в решительной борьбе с терроризмом", — заявляют в МИД РФ.

Группировка «Джаиш-е-Мухаммад» ("Армия пророка Мухаммеда") является одной из более чем десяти действующих в индийском штате Джамму и Кашмир сепаратистских группировок исламистского толка, которые борются за независимость штата от Индии или за его присоединение к соседнему Пакистану. При этом считается, что группировка базируется на контролируемой Пакистаном части Кашмира, совершая вылазки в индийский штат.

При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ — армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов, Исламабад эти обвинения отрицает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.