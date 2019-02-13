Телеканал 9TV (Израиль): конфликт неизбежен

Телеканала 9TV (Израиль) . При этом если Кремль не вытеснит иранцев из Российские ракетно-зенитные батареи С-300 будут мгновенно уничтожены, если сирийцы запустят хотя бы одну ракету в направлении израильских ВВС, говорится в материале. При этом если Кремль не вытеснит иранцев из Сирии и не ослабит проиранские силы, конфликт, по крайней мере, политический, между Россией и Израилем неизбежен, убежден автор.

Израильские спутниковые снимки показали три из четырех усовершенствованных зенитно-ракетных комплексов С-300, установленных на северо-западе Сирии. Вполне возможно, что четвертая система прикрыта камуфляжной сеткой.

Москва после инцидента со сбитым сирийскими ПВО российским самолетом нарушила устные договоренности с Иерусалимом о непредоставлении Сирии С-300, возложив ответственность на израильскую сторону.

Несмотря на продолжающее взаимодействие между израильскими и российскими военными структурами, и желании премьер-министра Израиля объясниться, встреча на высшем уровне Нетаньяху — Путин так и не состоялась.

Вероятней всего, до ближайшего марта, срока окончания обучения сирийских военных управлению С-300, российский президент все-таки согласится выслушать доводы и предостережения израильского премьера об ответной жесткой реакции в случае опасности для израильских самолетов. Российские ракетно-зенитные батареи будут мгновенно уничтожены, если сирийцы запустят хотя бы одну ракету в направлении израильских ВВС.

Иерусалим с пониманием относится к присутствию российских военных на сирийской территории и не собирается расшатывать режим Асада. Однако никто не будет мириться с действиями по укоренению Ирана в Сирии, использующего эту страну в качестве плацдарма для возможной войны с Израилем. Поэтому, если Кремль не вытеснит иранцев из Сирии и не ослабит проиранские силы, конфликт, по крайней мере, политический, между Россией и Израилем, к сожалению, неизбежен.