Российские С-300 не прибавили Сирии безопасности

Израиль может наносить удары по позициям иранских и лояльных Тегерану сил в Сирии без оглядки на С-300. Как подтвердил News.ru источник в командовании сирийских ВС, российские комплексы, которые были поставлены правительственной армии после инцидента со сбитым в небе над Сирией самолетом Ил-20, пока ещё не готовы к работе. Военнослужащие под флагом официального Дамаска так и не овладели переброшенной в республику техникой, хотя намеченный срок их обучения подходит к концу.

«Обучение военных (работе с комплексами С-300 — News.ru) находится на заключительной стадии, процесс не завершен», — сообщил собеседник News.ru.

По его словам, это не означает, что сирийская территория полностью «открыта» перед израильскими ВВС — сдерживающим фактором по-прежнему остается российское военное присутствие, а также сирийские системы ПВО. Впрочем, когда российское руководство впервые заговорило о поставке С-300 армии президента Башара Асада , тогда это преподносилось как едва ли не главная мера по предотвращению ударов израильских сил, которые, как известно, обвинили в том, что российский самолет Ил-20 был сбит. Хотя это удар был со стороны сирийских военных. Нетрудно предположить, что мера являлась во многом символической, но неэффективной: удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по территории Арабской Республики так и не прекратились. Однако неготовность сирийской правительственной армии пустить в ход С-300 не снимает всей обеспокоенности израильской стороны.

דוח מודיעין של חברת ISI מציג לראשונה תמונת לוויין של משגרים מוזקפים של סוללת S-300, שהגיעה מרוסיה לסוריה באוקטובר 2018 @moyshis (צילום: ImageSat International ISI https://t.co/d0tlLFdsYj) pic.twitter.com/3j4FwDogE7— כאן חדשות (@kann_news) ٥ فبراير ٢٠١٩ Израильская спутниковая компания ImageSat International предоставила спутниковые снимки района Сирии, где находятся расчёты С-300. По их данным, три из четырех пусковых установок С-300 на момент, когда делались фотографии, находились в вертикальном положении, в пользу чего свидетельствуют тени, которые они отбрасывали на землю. По словам представителей ImageSat International, это первый случай, когда пусковые установки были сфотографированы в таком положении. Как полагают наблюдатели, это может быть предвестником напряженности на сирийской арене. Однако приведение расчётов в боеготовность ещё не говорит о том, что сирийский персонал боеготов.

Собеседники News.ru в Тель-Авиве ставят вопрос о том, в чьих руках в действительности могут оказаться российские комплексы. Степень интегрированности проиранских сил в сирийскую правительственную армию хорошо известна. А перед Ираном вряд ли стоит дилемма, причинить ущерб Израилю или нет, ослушавшись предупреждений российских властей. На встрече с российскими журналистами в ноябре 2018 года, где присутствовал корреспондент News.ru, член узкого военно-политического кабинета Израиля Зеэв Элькин заявил, что факт размещения С-300 — это большая ошибка российского руководства. Подобное решение Москвы опасно по ряду причин, среди которых — полное неумение сирийских военнослужащих обращаться с техникой, которая попадает к ним в руки, отметил представитель изриальского правительства.

«Если сирийские военные будут столь же метки, как это было в истории с российским самолетом, то авиаперевозки в этом регионе могут подвергнуться опасности», — заявил Элькин тогда.

Поступившие к официальному Дамаску С-300 могут простреливать израильскую территорию, что ставит под удар гражданские объекты, отмечают власти еврейского государства. Поэтому ЦАХАЛ вправе нанести удар по российским комплексам, которые находятся в руках сирийской правительственной армии в том случае, если для еврейского государства возникнет подобная угроза. Впрочем, российская сторона неоднократно говорила, что не считает опасной передачу сирийцам С-300. В то же время, по мнению официальных представителей России, любые обстрелы территории Арабской Республики со стороны Израиля ведут ситуацию к прямому столкновению между еврейским государством и Ираном. Такая опасность гипотетически существует, заявил в интервью ТАСС посол России в Тегеране Леван Джагарян. Россия, по его словам, в таком сценарии развития событий не заинтересована и делает все возможное для того, чтобы предотвратить подобную ситуацию. Однако то, что из пограничной зоны в Сирии в сторону Израиля продолжают запускаться ракеты, ставит вопрос об эффективности усилий Москвы.

По мере приближения перспективы передачи сирийским военным С-300 встаёт вопрос дальнейшего реагирования на активность Израиля. И это может быть не просто сложным, но и не решаемым вопросом для Москвы, несмотря на очевидную заинтересованность в сдерживании иранских амбиций «руками Израиля». Официально Россия последовательно дистанцируется от регионального конфликта, защищает только свои объекты, а поддержание боеспособности войск ПВО Сирии рассматривает как усилия по восстановлению суверенитета страны. В этом смысле постановка С-300 на боевое дежурство и интегрирование расчётов в некое подобие единой сирийской системы ПВО позволит держать дистанцию. В то же время Москва так или иначе несёт ответственность за действия своего «клиента».