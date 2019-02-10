Эксперт: США используют переговоры по Patriot для шантажа Турции

Соединенные Штаты используют переговоры по зенитным ракетным комплексам Patriot не для отмены сделки между Турцией Россией по зенитным ракетным системам С-400, а для отсрочки новой трансграничной операции Анкары Сирии . Такое мнение выразил отставной турецкий генерал Фахри Эренел в интервью близкой к турецкому правительству газете Yeni Safak.

"США используют покупку Турцией С-400 у России для достижения собственных скрытых целей. Подобная угроза прозвучала во время важнейших переговоров турецкой делегации в Вашингтоне по сирийскому Манбиджу. И это вовсе не совпадение. В их планы входит отсрочка грядущей операции Турции в Сирии. Основными проблемами США являются решительность Турции в проведении операции к востоку от реки Евфрат и дальнейшее развертывание воинского контингента республики в регионе", — приводит издание слова военного.

Отвечая на вопрос, какими будут последствия в случае отказа Анкары от С-400, Эренел сказал, что "если это случится, то турецко-российские отношения достигнут точки невозврата".

"Такое решение повлечет за собой ужасающие последствия, которые отразятся на гражданской войне в Сирии и скажутся на регионе от Восточного Средиземноморья до Черного моря", — утверждал он.

При этом Эренел выразил уверенность, что "Турция не отступит и во что бы то ни стало закупит у России С-400". "Назад пути в этом вопросе уже нет", — констатировал генерал.