В Сирию за сутки вернулись почти 900 беженцев

Около 900 беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев. "За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 888 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" — 338 человек (женщин — 102, детей — 173), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" — 550 человек (женщин — 165, детей — 281)", — говорится в сообщении. Кроме того, в места постоянного проживания внутри страны вернулись 30 сирийцев. Сообщается, что фонд имени Кадырова передал сирийцам одну тонна хлеба. По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,5 гектара территории. Также специалисты уничтожили 16 взрывоопасных предметов.